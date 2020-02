Zo wordt prins George voorbereid op de troon

Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen je kinderen voor te bereiden op de toekomst, zo moeten William en Catherine hebben gedacht. Hoewel zijn opa, prins Charles, en zijn vader, prins William, eerst aanspraak maken op de troon, zal ook George ooit koning worden. Ondanks dat het nog jaren zal duren tot het zo ver is, vinden de hertog en hertogin van Cambridge het wel van belang dat George en zijn zusje Charlotte leren wat hun toekomstige rol ooit zal zijn.

De kinderen worden volgens een insider met behulp van verhaaltjes beetje bij beetje voorbereid. „William en Kate hebben al met George en Charlotte gesproken over hun toekomstige rollen, maar op een kinderlijke manier zodat ze het begrijpen zonder zich overweldigd te voelen”, vertelt de bron aan Closer. „George weet dat er iets speciaals aan hem is en dat hij op een dag de toekomstige koning van Engeland zal zijn.”

Volgens de insider laten George en Charlotte nu al zien dat ze over de juiste vaardigheden beschikken om sterke leiders te kunnen worden. „George is een zelfverzekerde kleine jongen en houdt ervan nieuwe mensen te ontmoeten. Charlotte is een echte sociale vlinder. Ze worden niet nerveus in het openbaar en vertonen al gedrag om grote leiders te kunnen worden”, verklaart hij. „Louis heeft een geweldige persoonlijkheid en is een extravert kind. Hij is op een schattige manier brutaal, net als zijn zus.”