Kerstklassiekers

Zijn er mensen die niet houden van de klassieke behaaglijkheid van de kerstkrakers van Bing Crosby? Op het nieuwe Bing at Christmas staan ze allemaal, zijn grootste hit White Christmas zelfs twee maal. Het nieuwe op deze plaat is dat het London Symphony Orchestra nieuwe arrangementen heeft aangedragen voor onder Crosby’s bel canto. Toegegeven: de originaliteitsprijs zullen ze er niet mee gaan winnen, maar dat het geen Kerst is zonder Bing is even waar.

Van Diana Ross ook een bijdrage uit de oude doos dit jaar: haar reeds in 1994 uitgebrachte Wonderful Christmas time is nu ook op vinyl verschenen. Hier staan zowel een heleboel seizoensklassiekers ook verrassender nummers op als What the world needs now en Ave Maria. Het mooist is en blijft echter de klasse van Ross, die hier aan alle kanten van af straalt.

The Temptations. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Eveneens opnieuw uitgebracht en nu ook op vinyl is tenslotte Christmas’ card van The Temptations uit 1970. Niet alleen schitterend meerstemmig, maar de soul en de funk die hierin is gestopt is van een kaliber en een soort dat niet meer gemaakt wordt.