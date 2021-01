Dean Saunders wordt voor de tweede keer vader

„Ik word weer vader! Super blij en trots zijn wij dat London een broertje of zusje krijgt”, schrijft de dolgelukkige 40-jarige zanger. Met zijn ex-vriendin Jamie Faber heeft hij al het 8-jarige zoontje London. Zelf is de zanger geboren in de Engelse hoofdstad.

De afgelopen jaren is Saunders niet zo positief in het nieuws gekomen. Zo moest hij in 2018 de gevangenis in wegens mishandeling van zijn ex-vriendin en brandstichting. Dean heeft de beschuldigingen echter altijd ontkend. „Hij is weliswaar voor een klein deel veroordeeld, maar hij heeft bewust afgezien van cassatie om een streep te kunnen zetten onder het verleden”, verklaarde Deans advocaat eerder.