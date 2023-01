Rita Ora bevestigt na bijna halfjaar huwelijk met Taika Waititi

De ceremonie vond in kleine kring plaats en het was precies zoals Ora het wilde. „Het was gewoon leuk en perfect”, stelde ze. „Sorry, het is niet zo heel interessant. Er komt een dag dat we nog een groot feest geven.”

The Sun meldde in augustus dat Ora en Waititi in het geheim in het huwelijk waren getreden. De Britse zangeres en de regisseur uit Nieuw-Zeeland begonnen in mei 2021 met daten. In juni werd ook door het tabloid gemeld dat de twee verloofd waren.