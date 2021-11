Jared Leto verloor baan door illegale wietverkoop

„Ik werkte in een bioscoop toen ik een tiener was en werd daar ontslagen omdat ik stiekem wiet verkocht via de achterdeur. Ik zag al heel jong dat wiet en popcorn goed samen gaan, ik was toen al een ondernemer”, grapte de 49-jarige Oscarwinnaar.

Tegenwoordig is wiet in een steden in de Verenigde Staten gelegaliseerd, maar dat was dat niet het geval toen Leto het spul probeerde te verkopen. „Nee, dat was illegaal toen. Je kon echt een flinke straf krijgen voor het gebruiken van marihuana, laat staan het verkopen ervan. Wat dat betreft ben ik nog goed weggekomen.”