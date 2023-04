André Hazes bevestigt relatie met Monique

„Ik denk dat ik gewoon een stuk verdwaald was, ook heel jong vader werd en in een hele serieuze relatie kwam”, blikt hij terug op de afgelopen jaren. „Als je dan succes krijgt weet je niet meer wat echt is en denk je dat je alles kan maken en overal mee weg komt. Dat is ook een hele tijd zo geweest. Je moet een keer goed wakker geschud worden.”

Bekijk hier het fragment waar André Hazes de relatie bevestigt. De tekst gaat verder onder de video.

En blijkbaar is dat nu dus gebeurd. „Ik ben wel jong en ik hou van vrouwen, dat is gewoon zo. Maar ik heb wel geleerd mijn handen thuis te houden.” Die handen zijn namelijk enkel bedoeld voor Monique, zo blijkt. „Monique is de liefde van mijn leven. Honderd procent. En ik hou van haar heel veel en zij van mij. Of we samen zijn... Ik denk het. Maar we wonen wel los van elkaar.”

Dat ze niet samenwonen betekent echter niet dat er plek is voor andere mensen. „Zij wil geen andere man en ik wil geen andere vrouw.”