Klopgeest-terreur in kinderhorror ’Cobweb’

Dé horrorverrassing van dit jaar is Talk to me, die momenteel overal ter wereld volle zalen trekt. De Australische film slaagde erin om een nieuwe twist te geven aan het bekende concept van tieners die worden belaagd door kwaadwillende geesten. Het tot op zekere hoogte vergelijkbare Cobweb, dat losjes gebaseerd is op een kort verhaal van Edgar Allan Poe, blijft daarentegen veilig op de bekende, reeds veel gebaande genrepaden.

Peter (Woody Norman) hoort vreemde geluiden in zijn huis.