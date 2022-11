Joe Pesci liep serieuze brandwonden op tijdens opnames Home Alone 2

Kopieer naar clipboard

Joe Pesci en Daniel Stern als inbrekers Harry en Marv in de film Home Alone. Ⓒ ANP/HH

Joe Pesci liep tijdens de opnames van Home Alone 2: Lost in New York, naast de gebruikelijke pijntjes die bij stunts horen, ook serieuze brandwonden op. Dat vertelt de acteur in een interview met het tijdschrift People.