’Filmfestival Cannes kan niet virtueel’

Festivaldirecteur Thierry Fremaux is daarover pessimistisch tegenover Variety. „Als ons festival niet fysiek kan worden gehouden, gaat het niet door. Virtueel is geen optie. Voor Cannes, zijn ziel, zijn geschiedenis, zijn efficiëntie, het is een model dat niet zou werken. Wat is een digitaal festival? Een digitale wedstrijd?” vraagt Fremaux zich af.

„Films van Wes Anderson of Paul Verhoeven op een computer? Het ontdekken van Top Gun 2 of Soul ergens anders dan in een bioscoop? De release van deze films zijn uitgesteld om op een groot scherm te worden vertoond. Waarom zouden we ze eerder, op een digitaal apparaat, willen zien?”, aldus Fremaux.

Het festival stond oorspronkelijk gepland voor mei maar werd 19 maart uitgesteld naar de zomer. Gedacht werd aan eind juni, begin juli. Fremaux wil alles op alles zetten om het festival door te laten gaan als het verantwoord is. „Desnoods in het najaar”, wat hem betreft.

Frankrijk is een van de zwaarst getroffen landen. Het openbare leven in het land ligt al weken plat. Meer dan 10.000 mensen zijn tot nu toe overleden en ruim 109.000 Fransen raakten tot nu toe besmet met het coronavirus.