Duran Duran-bassist John Taylor hersteld van coronavirus

„Ik ben misschien een erg robuuste man van 59 - ik denk graag dat ik dat ben - of ik ben gezegend met slechts een mild geval van Covid-19, maar na een week van ’turbogriep’ voelde ik me weer prima”, laat de bassist weten. „Ik spreek me hierover uit omdat er zo veel angst bestaat door deze pandemie. Soms is die angst zeker nodig, en mijn hart gaat uit naar iedereen die heeft moeten omgaan met verlies en pijn. Maar ik wil jullie laten weten dat dit virus geen sluipmoordenaar is, en dat je dit kan verslaan.”

Ook zangeres Pink meldde onlangs dat ze was genezen van het coronavirus. „Deze ziekte is gevaarlijk en echt”, zei de zangeres. „Mensen moeten weten dat iedereen het virus kan krijgen. Jong en oud, gezond of ziek, arm of rijk.” Ze doneerde meteen een miljoen dollar om te helpen bij de bestrijding van het virus.