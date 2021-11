Roxeanne Hazes: ’André moet beste versie van zichzelf worden’

Premium Cultuur

Van Måneskin mag het nóg hysterischer

De horde op een glimp hopende tienermeisjes buiten het hotel doet vermoeden dat een of andere boyband in het land is. Het is ongekend wat Måneskin losmaakt sinds de Italianen het Eurovisie Songfestival wonnen in mei. „Wat op ons af komt, stoppen we in de muziek”, vertellen de rockers in een Amsterda...