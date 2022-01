Britney Spears niet blij met interview zusje Jamie Lynn

Jamie Lynn brengt deze week haar memoires uit, Things I Should Have Said. Ze vertelde in de talkshow over haar verslechterde relatie met Britney. De zangeres stond dertien jaar lang onder toezicht van haar vader en kwam pas dit najaar van die curatele af. Jamie Lynn (30) beweerde in het interview dat ze er altijd alles aan heeft gedaan om haar tien jaar oudere zus te helpen onder het toezicht uit te komen.

Britney is echter niet onder de indruk. In een lange post op Twitter zegt ze dat het haar dwarszit dat Jamie Lynn beweert dat het gedrag van Britney voor de curatele uit de hand liep. „Ze heeft me amper meegemaakt in die tijd vijftien jaar geleden. Dus waarom zou ze daar iets over zeggen tenzij ze over mijn rug een boek wil verkopen?” In haar lange relaas beweert de zangeres ook dat haar zusje nooit ergens voor heeft hoeven te werken en dat ze walgt van haar familie, die ”100 miljard procent mijn dromen om zeep heeft geholpen en me altijd naar beneden haalt.”

In de post gaat Britney ook tekeer over haar security, die geen pijnstillers voor haar wilde halen toen ze veertig graden koorts had deze week. Veel fans reageren daar verward op, omdat nu het toezicht is opgeheven, haar beveiligingsteam direct voor de zangeres zou moeten werken. Flink wat bezorgde volgers vragen de zangeres ook een coronatest te doen vanwege de koorts.