Re-Play: met hulp van Gordon in de top-5

Hun gezamenlijke single Never nooit meer (1999) werd ingezonden voor het Songfestival, maar door de NOS niet geselecteerd. Desalniettemin wist het de vijfde plek in de hitlijsten te bereiken, waarmee Gordon zijn comeback als zanger bewerkstelligde en Re-Play hun grootste hit scoorde. De succesvolle samenwerking kreeg twee jaar later een gevolg toen de single Weet dat ik van je hou de achttiende plek in de Top 40 wist te bereiken.

Negen jaar later toerde de groep met bekende soul- en motownnummers langs de theaters. In 2003 verliet Mark Dakriet de groep voor een solocarrière. Hij werd vervangen door Mario Raakwijk, die op zijn beurt eind 2010 weer vertrok. In 2015 sloot Mark na twaalf jaar weer bij de groep aan. Twee jaar geleden verzorgde Re-Play de soundtrack van de film Casanova’s. Sinds eind 2021 treedt de ban op zonder oprichter Alwin.

De leden van Re-Play kennen elkaar van school en deden in 1992 al eens als The Pasadenas mee aan de Soundmixshow. Onder de naam 4 to Soul werden er twee singles uitgebracht in Duitsland, die in ons land onopgemerkt bleven.