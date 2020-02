Catherine spreekt over moederschap en onderzoek in podcast

De opnames hebben al plaatsgevonden. Vanuit Kensington Palace wordt alvast een tipje van de sluier gelicht. Catherine, zelf moeder van drie kinderen, praat onder meer over haar eigen jeugd. „Relaties zijn belangrijk voor de ontwikkeling. Ik had een geweldige grootmoeder die veel tijd met ons doorbracht. Spelletjes spelen, tuinieren, knutselen: ik probeer mijn kinderen dezelfde ervaringen te geven in hun opvoeding.”

Bovendien bracht ze vroeger veel tijd buiten door, iets wat zij erg belangrijk vindt. „Ik denk dat het goed is voor de mentale en fysieke ontwikkeling van kinderen, iets waarmee je een goede basis legt.”

De vrouw van prins William spreekt daarnaast over haar onderzoek ’5 Big Questions on the Under Fives’, dat zich richt op de ontwikkeling van kinderen jonger dan vijf jaar. „Met het onderzoek wil ik een gesprek over het belang van de vroege kindertijd op gang helpen”, zo zegt ze tegen presentator Fletcher. In het kader van haar onderzoek bezocht zij eerder locaties in onder andere Noord-Ierland en Wales, om daar te spreken met kinderen, ouders en grootouders.

De uitzending is vanaf zaterdagmiddag online beschikbaar.