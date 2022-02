Hoger beroep over Jiskefet-encyclopedie dient eind maart

In november gaf de rechter Herman Koch en Michiel Romeyn, de makers van het sketchprogramma, in een kort geding gelijk dat elk exemplaar van het boek moet worden voorzien van een sticker die laat zien dat er geen band bestaat tussen het naslagwerk en hen. De uitgeverij ging in hoger beroep tegen die uitspraak.

Het boek werd wel alsnog uitgebracht met het label 'ongeautoriseerd' op de omslag. De uitgeverij hoopt dat deze beslissing in een hoger beroep alsnog wordt teruggedraaid.

Koch en Romeyn waren naar de rechter gestapt omdat zij wilden dat het voor kopers duidelijk is dat zij niets te maken hebben met het boek. De rechter gaf de heren gelijk dat de uitgave van de encyclopedie in strijd is met het merkrecht. Volgens de advocaat van de uitgeverij is dat onzin. Het zou in haar ogen mogelijk moeten blijven om een ongeautoriseerd boek uit te geven over een fenomeen als Jiskefet.