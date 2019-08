Koning Felipe zeilt naar beste prestatie van deze week

Koning Felipe in actie. Ⓒ EPA

De Italiaanse skipper Ettore Mattiello lijkt met zijn 'Leeuwenhart' vrijwel zeker van de overwinning in de Club Swan 50-klasse bij de strijd om de Copa del Rey in de baai van Palma. Sterk zeilen van de Spaanse koning Felipe die vrijdag in de finaleronde met een vierde plaats de beste prestatie van deze week bewerkstelligde, was niet voldoende om de 'Cuordileone' van de eerste plaats te stoten.