Shawn Mendes werkte veel aan zichzelf door mentale problemen

De Wonder tour zou in de zomer van 2022 starten, maar werd vlak van tevoren volledig uit de agenda van Mendes geschrapt om tijd voor zichzelf te nemen. „Het was een heel moeilijk proces”, vertelt hij nu. „Veel therapie, veel proberen te begrijpen van hoe ik mij voelde en waar dat door kwam. En vervolgens aan het werk gaan om mezelf te helpen en beter te worden.”

In die periode heeft Mendes veel aan anderen gehad, zo vertelt hij ook. „Ik heb op mensen in mijn leven moeten leunen om mij een beetje te helpen. Ik ben ook heel dankbaar voor alle mensen die dit van mij accepteerden, die heel liefdevol en begripvol waren. En dat liet mij zien dat er echt een cultuur aan het ontstaan is waarin mentale gezondheid een prioriteit wordt.”