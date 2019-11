Jennifer Lawrence op honeymoon in Indonesië

De 29-jarige actrice en de 34-jarige kunsthandelaar verblijven in het exclusieve Nihi Sumba Resort, waar gasten alle luxe tot hun beschikking hebben die ze maar wensen. Jennifer en Cooke resideren niet in een standaard hotelkamer, maar in het privé-verblijf van eigenaar Chris Burch. Hij biedt zijn onderkomen voor een riant bedrag te huur aan aan mensen die wat meer privacy willen. Zo verbleef acteur Christian Bale vorig jaar ook al eens in zijn optrekje.

Het pasgetrouwde stel heeft een aantal lokale dorpen bezocht en verkende het eiland per paard.

In 2018 trouwden Brody Jenner en Kaitlynn bij hetzelfde resort, ook al liep dat huwelijk niet goed af. Afgelopen zomer maakten de twee bekend een punt achter hun samenzijn te zetten.