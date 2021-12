David Beckham getuige bij huwelijk van zijn vader met miljonair

Hilary Meredith staat in Engeland bekend als een advocaat, professor en lobbyist, die zich inzet voor het personeel van de Britse strijdkrachten en hun families. Haar huwelijk met Ted Beckham vond dan ook plaats in een historisch juridisch district in Londen, genaamd Temple.

Ook Victoria Beckham en drie van hun kinderen waren aanwezig. Zoon Romeeo nam zijn vriendin Mia Regan mee. De familie reed in auto’s met verduisterde ramen naar de trouwlocatie. Een bron wist aan The Sun te melden dat het een kleine ceremonie was met slechts een handjevol familie als aanwezigen. Hilary, die in haar zestiger jaren zit, is net als Ted al eerder getrouwd geweest. „Dus wilden ze er niet teveel gedoe van maken, maar de familie was blij dat ze erbij mochten zijn.”