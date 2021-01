’Nederlandse legende’ Herman Brood krijgt eigen herdenkingsmunt

Behalve de 75e geboortedag van Brood, markeert 2021 ook de twintigste sterfdag van de kunstenaar. Brood brak in de jaren zeventig door als toetsenist van bluesband Cuby + the Blizzards. Na het uiteenvallen van deze groep begon hij zijn eigen band, Herman Brood & His Wild Romance. De Zwollenaar had hits met nummers als Saturday Night en Never Be Clever.

Brood werd naast zijn muziek ook bekend door zijn schilderijen. Zijn werk stond bekend om de felle primaire kleuren die hij gebruikte; dit was nodig omdat de kunstenaar kleurenblind was. Brood gebruikte jarenlang drugs en maakte daar geen geheim van. Op 11 juli 2001 pleegde hij zelfmoord door van het dak van het Amsterdamse Hilton-hotel te springen.

De munt is niet de enige manier waarop aandacht wordt besteed aan de 75e verjaardag en de twintigste sterfdag van Brood. Filmmuseum Eye werkt aan een documentaire, Knockin’ on Herman’s Door, die unieke opnamen bevat van Brood uit de periode dat hij de cultfilm Cha-Cha uit 1979 maakte.

Behalve herdenkingsmunten rond de verjaardag van Brood brengt de Koninklijke Nederlandse Munt komend jaar ook speciale uitgiften op de markt voor het Jeugdjournaal dat veertig jaar bestaat, Pride Amsterdam dat als het dit jaar wel doorgaat haar 25e editie viert en het Eurovisie Songfestival dat in mei gepland staat in Rotterdam. Deze uitgiften waren eerder al aangekondigd. Ook Richard Krajicek, die 25 jaar geleden Wimbledon won, en wijlen judoka Anton Geesink krijgen een eigen munt.