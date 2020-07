’Nieuwe Matthijs’ wil DWDD-opvolger naar Rotterdam halen

„Ik ben een geboren en getogen Rotterdammer, maar in tegenstelling tot Fidan woon ik er niet”, stelde Klamer. „Maar ik denk dat het mooi zou zijn als er op een dag een dagelijkse talkshow uit een wereldstad als Rotterdam zou komen, ja.”

Tegelijkertijd nuanceert de presentator die wens meteen. „Het zou een omvangrijke operatie zijn”, legt hij uit. „Je weet hoe dat eruit ziet op het Westerpark in Amsterdam; daar zit een hele technische crew die meerdere programma’s faciliteert. Dat verplaats je niet zomaar van de ene op de andere dag. Maar ik denk zeker dat het positieve sentiment dat de suggestie van Fidan oplevert in Hilversum is opgevallen. Er zijn zaadjes geplant.”

Het nieuwe programma is vanaf 31 augustus dagelijks te zien op het oude tijdslot van DWDD. Klamer stelde eerder dat er niet meer bekendgemaakt gaat worden over vorm en inhoud tot de najaarspresentatie van BNNVARA, een week eerder.