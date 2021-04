Live-shows Mattie Valk en Marieke Elsinga afgebroken om corona

Voorafgaand aan de week was iedereen die bij de actie betrokken was, getest op corona. Maandagavond bleek uit een nieuwe test echter dat iemand uit het team van de radiozender alsnog besmet is geraakt met het virus.

Mattie en Marieke zijn negatief getest, maar moeten volgens de maatregelen wel thuis in quarantaine. Zij pakken dan vanaf woensdag hun ochtendshow weer op. Dinsdag wordt deze nog even overgenomen door collega-dj Kai Merckx. Qmusic zoekt nog naar een later moment waarop de themaweek alsnog kan plaatsvinden.