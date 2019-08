Dochter Paul Walker eert vader op sociale media

„Denk aan jou xx”, schrijft ze bij de foto waarop haar vader breedlachend te zien is. Paul staat er niet alleen op: hij krijgt gezelschap van een varken. Verschillende oud-collega’s van de Fast and the Furious-ster reageren op het geinige plaatje. „Dieren en oceanenliefhebber!!! Heb deze foto nog nooit gezien! Zo cool!”, schrijft Tyrese Gibson. Actrice Jordana Brewster, die de vriendin van Walker speelde, reageert met een hartje en „Ik ben dol op deze foto.”

Het is bijna zes jaar geleden dat Walker om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Hij werd 40 jaar oud.

Ⓒ Instagram