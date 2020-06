Ook Ronnie Flex wil zwarte piet in gezicht trappen

De uitspraak komt oorspronkelijk van Akwasi die dat begin deze maand tijdens het protest op de Dam in Amsterdam riep. De rapper kreeg hiervoor op sociale media zowel veel kritiek als steun. Ook werd hij bedreigd en deden mensen aangifte tegen hem wegens aanzetten tot geweld. Het OM heeft inmiddels een onderzoek naar de uitspraken ingesteld.

Ook Ronell Plasschaert, zoals Ronnie Flex echt heet, heeft al veel negatieve reacties gekregen op zijn tweet. Mensen vragen zich onder meer af waarom hij in zijn voorbeeldfunctie met zijn woorden aanzet tot geweld.

Inmiddels heeft de rapper de tweet verwijderd, maar geeft hij wel uitleg. „Nog nooit geweld in mijn leven gebruikt... Vind het alleen merkwaardig dat je wel mag praten over vluchtelingen laten verdrinken langs Italië, maar ZP een corrigerende tik ho maarrrrr... Maar laat die kinderen op die vlotjes maar sterven. Jullie zijn ziek allemaal”, schrijft hij woedend.

Aan een van zijn volgers geeft hij meer uitleg: „Mijn dochter is Marrokaans/Surinaams/Moluks/Tunesisch (moslima). Heb je Geert Wilders zijn insta ooit gezien? Ik doe dit voor haar voor een toekomst waarin zij al die rare dingen niet hoeft mee te maken. Stap eens in een ander zijn schoenen, geef eens een keer om een ander kind”, zo verduidelijkt hij zijn bedoelingen.

Wel baalt hij ervan dat hij er alleen voor lijkt te staan. „Als meer mensen die even bekend waren als ik zich er ook over uit lieten, zou ik me niet zo alleen voelen. Ik ga gas teruggeven, ben het zat om al die shit over me heen te krijgen.”

