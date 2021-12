Alabama Shakes-drummer Steve Johnson vrijgesproken van kindermishandeling

De drummer is volgens zijn advocaat erg blij dat hij zich geen zorgen meer hoeft te maken over de aanklacht. „Hij kijkt ernaar uit de feestdagen met zijn gezin te kunnen vieren”, laat de raadsheer weten aan Amerikaanse media. Johnson werd er afgelopen voorjaar van beschuldigd een kind onder de 18 jaar te hebben geslagen. Verdere details over het incident werden niet bekendgemaakt.

Johnson drumt sinds de oprichting van Alabama Shakes in 2009 bij de band. De groep is sinds 2018 tijdelijk gestopt omdat zangeres Brittany Howard zich wilde richten op haar solocarrière.