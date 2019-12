Ook Matthijs hint op vertrek

Het was Paul Witteman die Jeroen Pauw uitgebreid roemde. Van Nieuwkerk vond het op een gegeven moment wel genoeg, waarop gesuggereerd werd dat hij dezelfde lof zou krijgen wanneer híj zijn vertrek zou aankondigen. Daarop reageerde Matthijs: „Ik wacht heel even zodat er wat ruimte tussen zit, dat we weer zin hebben in een… Ah, fijn, laat maar zitten.”

Witteman liet weer even zijn scherpte zien, door hem daar niet mee weg te laten komen. „Hoe lang duurt het, zei je?”, vroeg hij de presentator van de populaire dagelijkse talkshow. Ook hierop gooide Matthijs een balletje op: „Een weekje of twee.”

Contract

Of de talkshowhost die een miljoenenpubliek aan zich wist te binden bij de NPO daadwerkelijk zo snel een vertrek onthult? Belangstelling zou er genoeg zijn, niet alleen van Talpa of RTL, maar ook vanuit België. Omroepdirecteur Frans Klein benadrukte maandag tijdens de persdag nog dat de NPO graag met hem door wil, en uiterlijk op het eind van het jaar duidelijkheid zou krijgen van de presentator.

In elk geval maakt Matthijs zijn contract af en dat betekent dat hij in elk geval tot en met 27 maart 2020 te zien is op zijn vertrouwde plek aan het hoofd van de tafel bij De Wereld Draait Door. Dan loopt het seizoen af en is het de vraag of hij in het volgende tv-seizoen weer terugkeert; per september is zijn contract afgelopen.

Jeroen Pauw en Eva Jinek

Mocht ook Matthijs de publieke omroep vaarwel zeggen, dan verliest de NPO daarmee ook zijn laatste presentator die gegarandeerd een talkshow kan dragen. Eerder vertrok Eva Jinek, die vanaf januari op RTL te zien is met een nieuw programma. Maandag kondigde Jeroen Pauw aan dat hij stopte met zijn talkshow op de late avond.