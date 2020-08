Kanye West niet verkiesbaar in de Amerikaanse staat Wisconsin

Hoewel Kanye’s kansen sowieso gering zijn, omdat hij voor veel staten te laat was om zichzelf als kandidaat aan te melden, kan hij in deze ’swing state’ nu ook geen roet meer in het eten gooien door stemmen bij Joe Biden of Donald Trump weg te trekken. Dit meldt TMZ.

De verkiezingscommissie van Wisconsin stemde vrijwel unaniem tegen Kanye’s naam op de verkiezingslijst, omdat hij de benodigde papieren én gewenste handtekeningen niet op tijd heeft ingeleverd. De rapper had alle paperassen uiterlijk 5 augustus moeten aanleveren, maar verzuimde dat te doen.

Van oudsher is de staat Wisconsin een belangrijke horde die presidentiële kandidaten moeten nemen. Het is geen zekere Democratische of Republikeinse staat, waardoor daar van alles mogelijk is.

Ook in Kanye’s ’home state’ Illinois kan hij niet meer op de kieslijst komen te staan, omdat hij te weinig handtekeningen had verzameld die nodig waren om hem verkiesbaar te stellen.