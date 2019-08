Anna Nooshin ontkent cosmetische ingreep

De meeste commentaren waren nogal negatief. Zo schreef er iemand: „Waarom als je al zo knap van jezelf bent en dan toch je lippen laten doen ...Ik snap het niet vind je meer en meer op kim k lijken...vind het zonde”, en een andere reactie luidde: „En we hebben er weer een eend bij😂😂.”

Haar vriend Nassim Zeta lijkt de look van Anna wel te kunnen waarderen. Hij schreef: „Geef me kinderen.”

Make-up

Vrijdag reageert Anna dan zelf op alle consternatie. „Haha wow ik lees geen comments meer maar aangezien Gwen me wees op al jullie commentaar: dit heet lipliner en heel veel gloss, dus nee, ik heb niet mijn lippen laten opvullen.”

Toch wil ze haar fans vriendelijk erop wijzen dat als ze wel een cosmetische ingreep zou doen, dat vooral haar ’business’ is. „Maar ook al zou ik daar uiteindelijk voor kiezen (die lipliner zo krijgen is nogal een klus lol) is het aan precies niemand om er wat van te vinden behalve aan mij”, aldus Anna.

Ⓒ Instagram