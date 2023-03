RTL-directie wil in gesprek met slachtoffers na rapport The Voice

Ⓒ ANP/HH

De directie van RTL wil met slachtoffers van wangedrag bij The Voice of Holland in gesprek na het rapport van het externe onderzoek bij het RTL 4-programma. Er is al contact opgenomen met advocaat Sébas Diekstra, laat hij weten aan het ANP. RTL bevestigt dat.