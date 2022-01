In tranen: ontlading bij Johnny de Mol in talkshow

Johnny gaf aan dat hij voorafgaand aan de uitzending een uur met zijn redactie heeft gesproken over grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. In de uitzending behandelde hij opnieuw de misstanden achter de schermen van The voice of Holland.

Johnny vertelde dat hij voelde dat er sinds de onthullingen van het onlineprogramma Boos ’veel emoties’ waren op zijn redactie, die voor een groot deel uit vrouwen bestaat. „Ik voelde een spanning.”

De presentator heeft daarop gebeld met Iva Bicanic, het hoofd van Centrum Seksueel Geweld die de laatste dagen meermaals in de talkshow Beau op RTL zat om de gebeurtenissen bij TVOH te duiden. „Ik belde haar en zei: wat moet ik doen? Er is heel veel gedoe. Toen zei ze: ga zitten en ga luisteren. En dat heb ik gedaan.”

De Mol noemde het gesprek met zijn redactie ’verhelderend en fijn’. Na afloop voelde hij ’een soort rust’, zei hij. „En toen konden we het weer hebben over het programma, over dingen die we vanavond weer moesten doen zonder dat het teveel werd. Iedereen heeft even z’n zegje kunnen doen. En nadat ik had geluisterd kon ik ook wat vragen stellen.”

’Woordvoerder’

Maandag trad Johnny in zijn programma min of meer op als woordvoerder van zijn vader, nadat zaterdag naar buiten kwam dat RTL per direct The voice van de buis haalde vanwege seksueel overschrijdend gedrag dat er plaats zou hebben gevonden. Zijn voormalige zwager, Jeroen Rietbergen, bracht kort daarna een verklaring naar buiten en kwam - net als Johnny’s vader - onder vuur te liggen. Over zijn aangewaaide oom zei hij in HLF8: „Wat een ongelooflijke klootzak... Maar we houden wel van ’m.”

Johnny de Mol is het neefje van Linda de Mol. Zij woonde jaren samen met Jeroen Rietbergen, maar maakte maandag in een statement bekend hem het huis uit gezet te hebben.

Vervolgens gaf Johnny woensdag aan - nadat hij bestookt werd met vragen waarom zijn vader niet reageerde op wat er werd gespeculeerd rondom de aflevering van Boos - dat vader John donderdag na het zien van de uitzending van plan was te reageren. Privé wist daarnaast woensdag te onthullen dat Johnny gespot was bij de villa van Linda, die eerder al had aangegeven voorlopig haar werk neer te leggen.

In de HLF8-uitzending van donderdag kwam Johnny aan het einde op voor zijn vader. Hij vond zijn uitleg over de misstanden bij The voice of Holland ’heel sterk’. Veel andere mensen vonden juist het tegenovergestelde omdat John de Mol ’de schuld’ van seksueel overschrijdend gedrag bij vrouwen leek te leggen. Daarop kwam De Mol senior vrijdag terug.