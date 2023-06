Charlie Puth bevestigt eerdere zoenpartij met Meghan Trainor: ’Ga het niet ontkennen’

„Ik was net naar L.A. verhuisd en ja, ik ontken niet dat dat is gebeurd. Dat is zeker een keer gebeurd in 2015”, aldus de zanger. „Ik denk ook niet dat ik ooit eerder wodka had gehad”, voegt hij eraan toe, suggererend dat drank wellicht iets met de kus te maken heeft. Trainor en Puth herhaalden de kus later nog een keer publiekelijk op het podium van de American Music Awards.

In het gesprek vertelt Puth ook over de onwerkelijke tijd die het toen voor hem was, nadat hij net het huis van zijn ouders had verlaten. „Ik zat in een mooie opnamestudio en ik wist niet wat een runner was”, zegt hij, verwijzend naar iemand die labels en artiesten assisteert. „Ze zeiden ’wat wil je?’ en ik dacht ’o, ik bel gewoon en ik haal een pizza voor mezelf’. Maar ze zeiden ’nee, wij halen het voor je’. Ik had het gevoel dat alles om mij draaide. Dus ja, als Meghan me wilde kussen, was ik daar zeker voor in.”