Britney Spears onder vuur om peperdure nooit gedragen pumps

„Vier jaar geleden kocht ik mijn eerste paar Christian Louboutin slangenleren hakken die zesduizend dollar kostten”, schreef de zangeres bij een foto van een torenhoge groene pump met de kenmerkende rode zool. „PS ik heb ze nooit gedragen!!!!”

Dat Britney duizenden dollars heeft betaald voor schoenen die nooit haar kledingkast hebben verlaten, vonden talloze volgers nogal opmerkelijk. „Het is heel leuk dat je je dat kunt veroorloven, maar het is misschien een beetje ongevoelig tegenover de mensen die dagelijks worstelen.” Anderen opperden dat de zangeres de schoenen of geld doneert aan een goed doel. „Ze zijn te mooi om in een doos te blijven zitten.”

Ook dierenliefhebbers hadden een duidelijke mening over de hakken. „Britney, je bent mijn koningin maar draag alsjeblieft geen dierenhuid”, vond er één. „Gefeliciteerd met je bijdrage aan het leed dat dieren wordt aangedaan voor hun huid. En dat voor helemaal niets! Wauw.”