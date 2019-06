De Vliegende Panters overwogen tweemaal comeback

Dat vertelde De Bekker donderdagochtend op NPO Radio 2. „We hebben twee pogingen gedaan, maar dat strandde”, vertelde de acteur. „De eerste keer wilde Diederik Ebbinge zijn filmcarrière toch verder onderzoeken, wat hem behoorlijk succesvol is gelukt. En de tweede maal had hij een burn-out. Daarna verdween het hele plan van tafel; dan is het moment een beetje voorbij.”

De Vliegende Panters kenden elkaar van de Kleinkunstacademie en debuteerden in 1995 met het programma Sex. Daarna volgden nog drie andere shows, waarvan Hype uit 1998 het grootste succes was. Sinds 2008 zijn de drie mannen elk hun eigen weg gegaan.

Bedreigd door moslims

De Bekker erkent dat sommige legendarische sketches van het trio, zoals het lied Harde stukjes poep (over de coming-out van een jonge gay) of de parodie Lekker reppe weet je, anno 2019 misschien niet meer zouden kunnen. Zijn collega Remko Vrijdag stelde onlangs dat mensen tegenwoordig veel meer aanstoot zouden nemen aan de satirische teksten van de Panters.

Toch vindt De Bekker dat overal grappen over gemaakt moeten kunnen worden. Als voorbeeld noemt hij We worden bedreigd door de moslims, een carnavalsparodie die het trio maakte voor het tv-programma Daar vliegende panters. „Het is een link onderwerp, maar als je het plaatst in een bepaalde context, dan wordt wel duidelijk wat je er precies mee wilt zeggen. Overal is wel een mouw aan te passen.” Hij merkt ook aan de commentaren op YouTube dat de meeste mensen deze context bij dit specifieke lied wel degelijk snappen.