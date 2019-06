Noel Gallagher: ’Als je het niet eens bent met Brexit, ga dan naar Noord-Korea’

De muzikant is zelf niet gaan stemmen, maar dat weerhoudt hem er niet van zijn ongezouten mening te geven over al zijn landgenoten die een nieuw referedum willen, omdat ze het niet eens zijn met de uitslag van het eerste Brexitreferendum.

„Er is maar een ding dat erger is dan de idioot die voor de Brexit heeft gestemd en dat is de opkomst van alle gekken die nu proberen de uitslag te veranderen”, stelt hij terwijl hij zelf ook niet achter de Brexit staat. Maar: „Je neemt deel aan een democratisch proces – als het resultaat je niet bevalt, dan verhuis je maar naar Noord-Korea.”

Fascisme

Toch heeft Gallagher heeft er flink de balen van dat hij zelf niet heeft gestemd. „Op de dag van het referendum dacht ik: ’Waarom zou ik gaan stemmen, wie zou in hemelsnaam Europa willen verlaten? Dat is volstrekt onlogisch’. En dan word je de volgende dag wakker en denk je: ’fucking hell, shit!’.”

„Maar wat er nu aan het gebeuren is, is echt een schande. Het is een schande wanneer mensen proberen om die stemming ongedaan te laten maken. Dat is fascisme. Heel simpel. Niemand van ons vindt dit leuk. Maar kijk, het is gebeurd. Ik word echt heel kwaad op mezelf omdat ik niet ben gaan stemmen, en ik denk dat ik niet de enige ben. Ze deden het niet, omdat ze dachten dat niemand zou willen vertrekken, dat is een belachelijk idee. Maar nu moet ik de rechten van de mensen die ’vertrekken’ kozen, verdedigen. Het moet gewoon doorgaan.”

Verdrietige tijden

Gallagher vindt dan ook niet dat er een tweede referendum moet komen. „Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als iedereen stemt om te blijven? Gaan we dan voor het beste van drie? Of wat als een grotere meerderheid kiest om te vertrekken? Het zijn verdrietige tijden. Maar ik denk dat wanneer we vertrekken, het een tijdje klote zal zijn, maar het daarna weer normaal zal worden.”