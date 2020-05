Jeangu Macrooy ging voor intieme setting op Songfestival

De zanger zou heel intiem en met close-ups in beeld worden gebracht, zo vertelt hij tegen Nikkie de Jager in de Songfestival-YouTube-serie Eurovisioncalls. „We waren nog volop met de ontwikkeling bezig. Het liedje gaat over een reis van de bodem van een put naar een plek waar licht, optimisme en hoop is. Die transitie wilden we op het podium laten zien”, aldus Macrooy.

De zanger heeft naar eigen zeggen nog nooit zo’n „naakt” liedje als Grow gemaakt. Dat moest op het Songfestivalpodium ook duidelijk worden. „We wilden het heel intiem en close houden.”

Of Macrooy volgend jaar weer met zo’n kwetsbaar liedje komt, ligt volgens de zanger aan zijn gemoedstoestand. „Het ligt eraan hoe ik me voel. Ik hou van verandering en nieuwe dingen proberen maar ik kan niet voorspellen wat ik ga maken. Het wordt in ieder geval geen Grow deel 2.”