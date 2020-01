Madame Tussauds scheidt Harry en Meghan van familie

Het museum in Londen heeft een speciaal koninklijk hoekje, waar de beelden van koningin Elizabeth, prins Philip, prins Charles en zijn vrouw Camilla en prins William en Catherine staan. Ook Harry en Meghan hadden hier een plekje, maar het nieuws dat ze een stap terugdoen als ’seniorleden’ van het koningshuis, heeft ertoe geleid dat ze bij Madame Tussauds al verdwenen zijn.

„Net als de rest van de wereld zijn wij verrast door het nieuws rond de hertog en hertogin van Sussex”, zegt algemeen directeur Steve Davies tegen The Independent. Hij benadrukt dat het paar nog steeds prominent aanwezig blijft, maar dat Harry en Meghan nu niet meer bij de familie staan. „Als twee van onze meest populaire en geliefde beelden blijven ze natuurlijk belangrijk voor Madame Tussauds. We wachten af hoe het volgende hoofdstuk eruit zal zien.”

Het wassen beeld van Meghan werd in mei 2018 toegevoegd aan de koninklijke collectie. Dat was kort voor ze in het huwelijk trad met Harry, wiens beeld speciaal voor de bruiloft een update had gekregen.