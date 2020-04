Raymi Sambo officieel verdacht van mishandeling

Het slachtoffer liet destijds aan De Telegraaf weten dat het in eerste instantie een ’gewone, gezellige oudejaarsnacht’ was. Ze zat buiten te praten met een vriend die met Sambo was meegekomen. „Die werd op een gegeven moment aangesproken door Raymi Sambo, die naar huis wilde. Wij drongen erop aan dat hij nog even bleef; het was immers gezellig. Er was even een discussie en toen liep ik naar hem toe. Ik zei alleen: ’Laten we 2020 leuk beginnen’. En toen kreeg ik die klap.”

De vrouw zou een hersenschudding, een gebroken neus en meerdere zwellingen op hebben gelopen door het voorval. Vlak na het incident liet de acteur weten spijt te hebben van zijn actie. „Het was gewoon een hele domme, niet doordachte keus. Ja, dus heel stom. Ik heb er echt spijt van”, aldus de acteur.

Welke straf de acteur boven het hoofd hangt, is nog niet bekend. „Het dossier is recent door de politie aan het OM overgedragen. Het OM zal het dossier bestuderen en bekijken hoe verder te gaan. Dit kan nog enige tijd duren”, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Amsterdam aan Shownieuws.