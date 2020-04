Demi Lovato maakt zich sterk voor geestelijke gezondheidszorg

„Het is enorm belangrijk dat mensen deze mogelijkheid hebben, omdat je je soms heel alleen voelt en niet weet bij wie je voor hulp kunt aankloppen. Je bent bang dat je gedachtes te somber zijn en dus hulp nodig hebt. Daarom is dit initiatief opgezet, om mensen een hand te reiken waar en wanneer ze dat nodig hebben”, laat de 27-jarige Lovato aan People weten.

„Om hulp vragen is geen teken van zwakte, maar juist iets heel krachtigs. De maatschappij zet je vaak weg als zwak persoon wanneer je om hulp vraagt, maar herstel begint altijd bij dat ene moment waarop iemand zegt: help mij.”

Zelf probeert Demi er ondertussen het beste van te maken. „Ik sport veel en wandel lekker met mijn honden, dat vind ik heerlijk. Ik moet ook mijn yoga weer oppakken, want dat is er een beetje bij ingeschoten de laatste tijd. En ik wil weer gaan mediteren, dat helpt me rustig te worden.”