Opnieuw machteloze ouders in Oogappels

Eva Van der Gucht zoekt naar balans in het ouderschap in Oogappels Ⓒ Wessel de Groot

Wat als je dochter zwanger is, je zoon drugs dealt of er naaktfoto’s van je kind worden doorgestuurd? In de tweede serie van Oogappels volgen we opnieuw de puberperikelen van vier gezinnen in een middelgrote Nederlandse stad. De lat van de ouders ligt hoog, het leven is maakbaar en moet vooral perfect zijn. Maar wat als je kinderen verre van perfect zijn en jijzelf eigenlijk ook maar wat aanklungelt?