Meer meisjes willen met Walt Klink op date sinds succesclip van Snelle

„Ik heb altijd al een bijzondere voorliefde voor films over dit onderwerp gehad”, vertelt Klink. „Het voelde altijd als iets onbereikbaars, in zo’n verhaal over de Tweede Wereldoorlog spelen. Ik vind het heel leuk om meer te leren door een rol; ik wist vrij weinig over de Slag om de Schelde.” De jonge acteur vindt het heel belangrijk dat de onbekende verhalen over de oorlog verteld blijven worden. „Mensen als Peter de Winde, die ik speel in de film, hebben hun leven niet voor niets in de waagschaal gesteld. Het was een jongen die even oud is als ik nu ben. Het is een heel bizar idee dat je op mijn leeftijd al zulke keuzes van leven en dood moet maken.”

Klink brak de afgelopen twee jaar door met zijn hoofdrol in de serie Brugklas en recent zijn hoofdrol in de veelbesproken clip Smoorverliefd van rapper Snelle. Acteren was niet iets dat hij van huis uit meekreeg; na de hoofdrol in de schoolmusical zocht de tiener zelf online hoe hij zich bij castingbureaus kon inschrijven. De clip van Snelle levert hem nóg meer reacties op dan de rol van hunk Nick in NPO-serie Brugklas. In het filmpje wordt een prille liefde in de kiem gesmoord doordat de twee tieners op de fiets appen. „Ik word de afgelopen weken opvallend vaak op straat aangesproken: ’hey, jij bent toch die jongen uit die clip?’ Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat de clip zo’n enorm bereik zou hebben, ook onder volwassenen in de supermarkt. Dat is best een rare ervaring.”

Ook online krijgt Klink steeds meer aanspraak. „Ik krijg via Instagram heel veel reacties binnen, vooral van meisjes. Ze willen met mij op date, of zelfs met mij trouwen. Ik reageer daar overigens niet echt op; er is al een meisje dat ik heel leuk vind.”