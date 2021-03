Zondag met Lubach zwaait af na dertien seizoenen

Eigenlijk zou Arjen Lubach vorig jaar al stoppen na de twaalfde reeks, maar doordat hij vanwege de coronacrisis niet het theater kon ingaan was er ruimte voor nog een seizoen. De reeks stond in het teken van de verkiezingen.

Lubach kan terugblikken op een goed bekeken slotseizoen. De eerste aflevering op 7 februari scoorde een record van 2,3 miljoen kijkers en ook de uitzendingen erna trokken veel publiek, wekelijks rond de anderhalf miljoen. Ook had de presentator weer enkele hits te pakken met onder meer zijn rap Ga niet naar Nieuwsuur, over lijsttrekkers Farid Azarkan (DENK) en Geert Wilders (PVV) die hun interviews met het programma op het laatste moment afzegden, en zijn verkiezingsspelletje Keezer's Quest.

The Netherlands Second

Het programma Zondag met Lubach ging in 2014 van start. Aanvankelijk scoorde het programma gemiddeld zo rond de 400.000 kijkers, maar de show kreeg steeds meer fans en was geregeld trending topic op Twitter.

In 2017 haalde het programma zelfs het wereldnieuws door het filmpje The Netherlands Second. In de video, waarin de stijl van voormalig president Donald Trump wordt gepersifleerd, wordt Trump verzocht zijn leus America First aan te vullen met The Netherlands Second. Het leverde Lubach ook een uitnodiging op in de talkshow van de Amerikaanse Seth Meyers.