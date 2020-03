Sanne Vogel is kat Meneertje kwijt

„Lieve mensen in Amsterdam Oud-West”, schrijft ze. „Onze aller aller beste vriend Meneertje was vanochtend plotseling niet thuis. Het blijkt dat schilders die in de binnentuin bezig zijn een plankje van het hek hebben weggehaald waardoor katten eronder door kunnen.”

Hierdoor is het diertje vermoedelijk gaan zwerven, denkt ze. „Hij heeft blaasgruis en speciale voeding nodig en een kleine ontsteking aan zijn bekkie die we goed schoon moeten houden”, voegt Vogel daaraan toe. „We maken ons onwijs zorgen en missen hem nu al. Heb je hem gezien of ken je iemand in de buurt die de neiging heeft andermans katten binnen te halen, laat het me alsjeblieft weten. We missen hem nu.”