Update: Sanne Vogel heeft kater terug

„Hij is terecht!”, jubelt Sanne bij een foto van Meneertje. De pluizige viervoeter lijkt zich van geen kwaad bewust en kijkt op de foto vanaf het bed vragend de camera in.

De kat zorgde tijdens zijn afwezigheid voor grote zorgen bij de actrice. Alleen op straat in Amsterdam Oud-West zwerven was volgens haar geen optie. „Hij heeft blaasgruis en speciale voeding nodig en een kleine ontsteking aan zijn bekkie die we goed schoon moeten houden”, schreef ze vrijdagochtend in haar oproep om uit te kijken naar Meneertje.