Tino Martin doneert 10.000 euro aan Missie 538 voor voedselbank

Tino had wel een tegenprestatie voor de flinke som geld. „Als jij morgenochtend vijf liedjes van me draait, krijg je van mij 10.000 euro”, aldus de zanger. Frank hoefde daar geen moment over na te denken. „Ja maar dat doen we”, zei hij direct.

Radio 538 staat de hele week in het teken van de voedselbank. De zender wil zoveel mogelijk geld ophalen met verschillende acties. Zo kunnen luisteraars tot en met vrijdag tegen betaling een plaatje aanvragen.