ESTELLE: ’Perfecte Plaatje gaf me zelfvertrouwen terug’

Door alle gebeurtenissen van de laatste jaren sloot ESTELLE CRUIJFF zich meer en meer op. Maar RTL4 gaf haar met Het Perfecte Plaatje, dat zij won, een groot deel van haar zelfvertrouwen terug. Voor het eerst in tijden praat de voormalige voetbalvrouw over haar leven nu, waarin haar vader HENNY sinds jaren weer een rol speelt. Dramatisch is dat hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer: ,,Of hij wéét dat zijn broer dood is?...”