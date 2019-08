Russische sugar daddy bekent moord op 24-jarige beautyblogger

Tijdens het verhoor zei Garayev, die haar geld gaf tijdens dates, dat Ekaterina hem „herhaaldelijk beledigd en vernederd” had, zo meldt de BBC. „Ze zei dat zelfs plastische chirurgie niet zou helpen. Ik kon er niet meer tegen.”

Het lichaam van het 24-jarige meisje werd vorige week in een koffer in haar appartement in Moskou aangetroffen. Haar ouders hadden aan de bel getrokken nadat ze geen contact met haar dochter kregen. Haar keel bleek doorgesneden te zijn en ze had diverse steekwonden over haar hele lichaam.

Gareyev verscheen donderdag in de rechtbank, waar hij zijn verontschuldigingen aanbood aan haar ouders en hen liet weten zich te schamen.