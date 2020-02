Zo verwerkt Nathaniel Rateliff zijn verlies

,,Door dit te zingen wordt de pijn minder”, vertelt Nathaniel Rateliff. Ⓒ Foto Danny Clinch

Met zijn soulband The Night Sweats zette Nathaniel Rateliff zichzelf wereldwijd op de kaart de afgelopen jaren. Nieuw album And it’s still alright maakte hij zonder die groep. De 41-jarige Amerikaan móest wel, vertelt hij één op één in Amsterdam: „Dit is een eerbetoon en een verwerkingsproces ineen.”