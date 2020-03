Japans keizershuis neemt extra maatregelen om coronavirus

Het Rode Kruis in Japan annuleerde vorige week een evenement waarop de keizer en zijn vrouw zouden verschijnen. Keizerin Masako is erevoorzitter van het Rode Kruis. Ook zijn minstens vijf evenementen afgeblazen waarbij kroonprins Akishino betrokken was.

Personeel aan het hof vermijdt reizen in de spits, om de kans op infectie zo klein mogelijk te houden. Wie een afspraak heeft met een lid van de keizerlijke familie moet een mondkapje dragen. Daarbij wil het hof geen vrijwillige schoonmakers meer in het paleis hebben en mogen minder mensen het paleis bezoeken.

Japan meldde vrijdag meer dan duizend gevallen van het nieuwe coronavirus te hebben. Ruim 700 patiënten bevinden zich aan boord van het cruiseschip Diamond Princess.