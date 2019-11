Connie Witteman: ’Blijf niet hangen in het verleden’

„Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw!”, schrijft Connie bij een vrolijke foto. „Blijf niet hangen in het verleden... Dat is voorbij! Raak niet gestrest van de toekomst, zover is het nog niet. Leef in het heden en geniet!”

Volgens Connie bepaalt ’de tijd wie je ontmoet in je leven’. „Je hart bepaalt wie je in je leven wil en je gedrag bepaalt of diegene in je leven blijft. Om nieuwe dingen in je leven toe te laten zul je soms eerst oude dingen los moeten laten! Heb plezier, heb lief en laat je door niemand van de wijs brengen.”

Connie, die zich heeft ontpopt tot een heuse influencer, deelt geregeld wijze lessen onder de noemer ’scheur met Connie positief de dag door’.