Sarah Ferguson staat stil bij overlijden vriendin Lisa Marie Presley

Ⓒ Getty Images

Sarah Ferguson is ontzet door het plotse overlijden van „haar trouwe vriendin” Lisa Marie Presley, het enige kind van Elvis Presley. „Ik zal iedere dag aan je blijven denken”, schrijft Ferguson in een bericht op social media. Lisa Marie is donderdag (lokale tijd) overleden op 54-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Los Angeles. Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ overleed de zangeres aan de gevolgen van een hartstilstand.